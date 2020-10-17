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Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии

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Силовики ликвидировали одного боевика в ходе спецоперации в городе Назрань Республики Ингушетия. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

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«В результате спецоперации ликвидирован один боевик. Он передвигался на машине марки «Жигули», — приводит агентство информацию своего собеседника.

Сообщается, что ликвидированный был уроженцем республики и находился в розыске. По предварительным данным, в зоне спецоперации взорвался автомобиль.

Официального подтверждения данной информации пока нет, отметило агентство.

О том, что в Ингушетии проходит спецоперация, стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что сотрудники ФСБ блокировали нескольких боевиков в Назрани.

Накануне вечером в городе произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и неизвестными лицами. По предварительным данным, место происшествия и прилегающие к нему дороги были перекрыты военными грузовиками «Урал». Как передавал «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, в ходе перестрелки прозвучал взрыв, предположительно, в автомобиле, на котором передвигались злоумышленники.

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