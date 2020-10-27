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В Европе ужесточают ограничения из-за коронавируса

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Канцлер Германии Ангела Меркель планирует ввести «легкий карантин» из-за распространения коронавируса. Предлагается закрыть рестораны, бары и другие гастрономические заведения. Кроме того, власти призывают отказаться от массовых мероприятий. Школы, детские сады и магазины продолжат работать.

Власти Норвегии также вводят новые ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. На частных вечеринках в квартирах и домах рекомендуют собирать не больше пяти гостей, в дополнение к членам одной семьи. Число участников крупных мероприятий решено сократить до 50.

Итальянцам рекомендовано воздержаться от поездок за рубеж. МИД страны не исключает
дальнейших ограничений.

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