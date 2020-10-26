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В Париже растет уровень преступности из-за коронавируса

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В Париже после отмены карантина увеличился уровень преступности. Рост зафиксирован в июле, августе и сентябре в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На 60% стало больше ограблений магазинов, офисов и аптек. Более чем на 22,2% возросло число нападений несовершеннолетними.

Как отметил французский криминолог, преступники хотят «наверстать упущенное» из-за пандемии. Число краж участилось в метро, на платформах и в электричках. Карманники, ранее наживающиеся на туристах, воруют у парижан.

Власти стремятся подавить возникшую тенденцию.

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