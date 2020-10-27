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Компания Eli Lilly остановила испытания препарата от COVID-19

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Американская фармацевтическая компания Eli Lilly объявила о прекращении выдачи препарата бамланивимаб пациентам, госпитализированным с тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации 26 октября.

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«Данная рекомендация основана на сведениях о том, что бамланивимаб вряд ли поможет госпитализированным пациентам преодолеть продвинутую стадию COVID-19», — сказано в сообщении.

При этом клинические испытания препарата с участием пациентов, у которых заболевание протекает относительно легко и умеренно, будут продолжены. В то же время Национальный институт аллергологии и инфекционных заболеваний рекомендовал, чтобы другие участники не отбирались для получения LY-CoV555 (средств на основе антител).

В Eli Lilly отметили, что, несмотря на то, что не было собрано достаточное число доказательств эффективности препарата при лечении инфицированных, эксперты по-прежнему уверенны, что использование бамланивимаба позволит предотвратить развитие болезни у пациентов, которые ранее проходили курс лечения.

Ранее появлялись данные о приостановке испытаний из-за потенциальной проблемы безопасности данного препарата на основе антител.

25 октября, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вакцина в США появится до конца 2020 года, если она окажется «безопасной и эффективной».

При этом Фаучи отметил, что появление вакцины не отменит необходимости соблюдать меры по защите от коронавируса в течение значительного времени.

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