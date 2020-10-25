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В США назвали срок появления вакцины от COVID-19

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Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи назвал срок появления американской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Би-би-си 25 октября.

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По мнению Фаучи, вакцина в США появится до конца 2020 года, если она окажется «безопасной и эффективной». Однако он пояснил, что сначала будут доступны дозы для граждан в соответствии с «установленными приоритетами» и что потребуется несколько месяцев в 2021 году, прежде чем они станут более широкодоступными.

При этом Фаучи отметил, что появление вакцины не отменит необходимости соблюдать меры по защите от коронавируса в течение значительного времени.

Накануне кандидат в президенты страны от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что американцы должны получить вакцину от COVID-19 бесплатно. Он подчеркнул, что в случае своей победы на предстоящих 3 ноября выборах он обеспечит массовое производство препарата.

Президент США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с соперником Джо Байденом 23 октября анонсировал появление вакцины в течение нескольких недель, пишет «Газета.ru».

4 августа американская компания Novavax объявила о двух успешных исследованиях собственного препарата, который в дальнейшем может использоваться в качестве вакцины от коронавируса.

США занимают первое место в мире по заболеваемости COVID-19. По последним данным, там зафиксировано 8 839 609 случаев заболевания, из них за минувшие сутки — 11 677. Выздоровели более 5,7 млн человек, скончались — более 230 тыс.

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