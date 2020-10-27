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Гейтс предрек неэффективность разрабатываемых в США вакцин от COVID-19

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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что эпидемиологическая обстановка в США может ухудшиться в следующие месяцы, так как испытания вакцин от коронавируса могут показать неэффективность лекарства.

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«Даже если две или три из разрабатываемых шести вакцин будут одобрены, их эффективность с точки зрения предотвращения болезни и передачи вируса может быть не идеальной», — приводит его слова Yahoo Finance 26 октября.

Также Гейтс отметил, что вакцина от коронавируса поможет США в будущем улучшить свое положение в мировом рейтинге по числу инфицированных и жертв пандемии, однако пока вакцинацию не пройдет более 70% населения, риск заражения будет всегда.

12 октября Гейтс заявил, что только сверхэффективная и доступная для всех вакцина от коронавирусной инфекции сможет обеспечить возвращение жизни человечества к норме.

В настоящее время благотворительный фонд Гейтса выделяет $650 млн на борьбу с коронавирусом. Это стало крупнейшим пожертвованием среди независимых фондов.

По данным портала Worldometer, Соединенные Штаты находятся на первом месте по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом.

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