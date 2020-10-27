В РФ не приняли половину новых требований по «регуляторной гильотине»

«Регуляторная гильотина» завершится через два месяца, однако новое регулирование пока не готово. Ведомства приняли меньше половины актов, которые с 1 января 2021 года придут на смену устаревшим обязательным требованиям — об этом премьеру Михаилу Мишустину сообщил его заместитель Дмитрий Григоренко (письмо есть у «Известий»).

«Из 109 актов правительства, подлежащих принятию к 15 сентября 2020 года, выпущено только 53 (49%). Из 370 ведомственных актов, подлежащих изданию федеральными органами исполнительной власти в срок до 1 августа 2020 года, издано только 160 (43%)», — говорится в письме вице-премьера Дмитрия Григоренко главе правительства Михаилу Мишустину.

Ситуация с «гильотиной» напряженная, но не критическая, заявили эксперты. Опрошенные «Известиями» ведомства заверили, что готовят документы в срок.

В пресс-службе правительства подчеркнули: рисков возникновения правового вакуума не усматривается. Там отметили, что до 1 января 2021 года отмене подлежит порядка 3 тыс. российских актов. По состоянию на 26 октября уже отменено 2760 актов, включая 500 актов правительства и 2260 актов федеральных органов исполнительной власти (более 90%).

Взамен отмененных нормативных правовых актов в настоящий момент принято 59 постановлений правительства и 182 ведомственных приказа. До конца 2020 года запланировано принять 48 постановлений правительства и 188 ведомственных актов, пояснили в кабмине.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, или «регуляторная гильотина», — механизм, направленный на устранение и актуализацию избыточных и устаревших требований, которые влияют на деловой климат.

О его запуске объявил бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в начале 2019 года, а первые акты (около 5 тыс. требований времен СССР и РСФСР) были отменены в феврале 2020-го. В новом составе правительства вопросы «гильотины» курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко.

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Наполовину безвременны: ведомства не приняли 50% новых актов на замену старым