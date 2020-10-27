В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19

Ситуация с коронавирусом в стране может стабилизироваться в первой декаде декабря, заявил во вторник, 27 октября, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2–2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, — это первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза роста», — цитирует эксперта ТАСС.

При этом Горелов отметил, что Москва быстрее выйдет на плато, чем регионы, поскольку раньше включилась в эпидемический процесс.

Эксперт напомнил, что в мире и России коронавирусом переболели меньше 1% населения. По его словам, темп роста заболеваемости замедлится, когда переболеют 30% людей. А после 60–70% — вирус перейдет в сезонный.

«Повторяюсь, что быстрее достичь этих сроков нам поможет вакцинация», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

24 октября Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы – начале весны.

По последним данным, в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах, при этом за минувшие сутки в России зафиксировано 17 347 новых случаев. За весь период зафиксировано более 26,2 тыс. летальных исходов, выздоровели 1 146 096 человек.