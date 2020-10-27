Владельцев компании Merlion задержали по делу об убийстве

Совладельцы IT-дистрибьютора Merlion и банка «Реалист» Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов задержаны в рамках дела об организации убийства, сообщает 26 октября издание Tadviser.

Отмечается, что им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), а также подпунктам «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 («Убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Как пишет РБК, ранее в понедельник Хорошевский суд Москвы заключил всех троих топ-менеджеров под стражу до 6 ноября.

Ранее, 23 октября, по данному делу был задержан бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин. Его обвиняют в убийстве двух и более лиц. Суд арестовал Левина до 6 ноября.

По данным Tadviser, Левин является членом совета директоров банка «Реалист», который возглавляет один из трех совладельцем компании Merlion Олег Карчев. Организация, по информации на 2017 год, стала крупнейшим российским IT-дистрибутором. Ее выручка превысила 190 млрд рублей.

В 2008 году бывший вице-президент «Евросети» уже был фигурантом уголовного дела. Левин, его тогдашний заместитель, а также бывшие рядовые служащие компании и сотрудники работавших с ней частных охранных предприятий обвинялись в вымогательстве, грабеже, истязании, похищении человека, написании заведомо ложного доноса и других преступлениях.

1 декабря 2010 года Мосгорсуд, основываясь на вердикте присяжных, оправдал девятерых фигурантов дела. После этого Левин потребовал компенсацию за необоснованное уголовное преследование. Суд постанови выплатить ему около 20 млн рублей.