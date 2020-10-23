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Бывшего вице-президента «Евросети» задержали по делу об убийстве

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Бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина задержали по делу об организации убийства (ст.105 и ст.30 УК). Об этом в пятницу, 23 октября, сообщило издание Tadviser со ссылкой на три источника.

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Согласно картотеке Хорошевского суда Москвы, 22 октября прошло заседание об избрании в отношении человека с аналогичными инициалами меры пресечения по делу об убийстве.

По данным издания, Левин является членом совета директоров банка «Реалист», который возглавляет один из трех совладельцем компании Merlion Олег Карчев. Организация, по информации на 2017 год, стала крупнейшим российским IT-дистрибутором. Ее выручка превысила 190 млрд рублей.

Вместе с Левиным, как сообщает источник издания, по делу о убийстве были задержаны и другие руководители компании, однако их имена неизвестны.

21 октября, как отмечает издание, в центральном офисе Merlion в столичном регионе прошли обыски и в рамках спецоперации были произведены задержания, но кого именно задержали, не уточняется.

В пресс-службе компании сообщения не комментируют. Но один из источников издания подтвердил информацию о прошедших следственных действиях и подчеркнул, что сотрудникам компании запрещено рассказывать о случившемся.

В 2008 вице-президент «Евросети» Левин, его тогдашний заместитель, а также бывшие рядовые служащие компании и сотрудники работавших с ней частных охранных предприятий обвинялись в вымогательстве, грабеже, истязании, похищении человека, написании заведомо ложного доноса и других преступлениях.

По мнению следователей, в 2003 году ответственные за безопасность сотрудники компании обнаружили крупную нехватку товара на одном из складов. После этого один из водителей-экспедиторов «Евросети» Андрей Власкин был пойман на регулярных изъятиях небольших партий мобильных телефонов со складов сверх того, что тот должен был перевозить.

Сотрудники службы безопасности «Евросети» насчитали порядка 20 млн рублей убытка и даже пытались привлечь Власкина к уголовной ответственности, однако дело в отношении экспедитора закрыли.

Гособвинение полагало, что, вычислив мошенника, сотрудники компании с одобрения экс-совладельца компании Евгения Чичваркина похитили Власкина и почти месяц удерживали его на разных квартирах. По версии следствия, они требовали от экспедитора, его коллеги Дмитрия Смургина и родственников Власкина возвращения похищенного из компании, принуждая продавать квартиры, катера и машины.

По решению суда Левин, его заместитель, а также их подчиненные Сергей Каторгин, Виталий Цверкунов и охранник Владимир Ильин находились под стражей. Остальные четверо подсудимых находились под подпиской о невыезде.

1 декабря 2010 года Мосгорсуд, основываясь на вердикте присяжных, оправдал девятерых фигурантов дела. После этого Левин потребовал компенсацию за необоснованное уголовное преследование. Суд постанови выплатить ему около 20 млн рублей.

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