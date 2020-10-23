Суд арестовал вице-президента «Евросети» по делу об убийстве

Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина по делу об убийстве, сообщила в пятницу, 23 октября, пресс-секретарь суда Мария Макарчук.

«Левину Борису Вениаминовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 ноября 2020 года», — приводит «РИА Новости» слова собеседницы.

Левина обвиняют в убийстве двух и более лиц. Остальные подробности в суде пояснить отказались.

Ранее в пятницу бывшего вице-президента «Евросети» задержали по делу об организации убийства.

В 2000-х Левин стал фигурантом уголовного дела.

Так, в 2008-м вице-президент «Евросети», его тогдашний заместитель, а также бывшие служащие компании и сотрудники работавших с ней частных охранных предприятий обвинялись в вымогательстве, грабеже, истязании, похищении человека, написании ложного доноса и других преступлениях.

По версии следствия, в 2003 году ответственные за безопасность сотрудники компании обнаружили крупную нехватку товара на одном из складов. После этого один из водителей-экспедиторов «Евросети», Андрей Власкин, был пойман на регулярных изъятиях небольших партий мобильных телефонов со складов сверх того, что тот должен был перевозить.

Тогда сотрудники службы безопасности компании насчитали порядка 20 млн рублей убытка, а также пытались привлечь Власкина к уголовной ответственности, однако дело в его отношении закрыли.

Гособвинение полагало, что, вычислив мошенника, сотрудники компании с одобрения экс-совладельца компании Евгения Чичваркина похитили Власкина и почти месяц удерживали его на разных квартирах. По версии следствия, они требовали от экспедитора, его коллеги Дмитрия Смургина и родственников Власкина возвращения похищенного из компании, принуждая продавать квартиры, катера и машины.

Левин, его заместитель, а также их подчиненные Сергей Каторгин, Виталий Цверкунов и охранник Владимир Ильин находились под стражей. Остальные четверо подсудимых находились под подпиской о невыезде.

Однако 1 декабря 2010 года Мосгорсуд, основываясь на вердикте присяжных, оправдал девять фигурантов дела. После этого Левин потребовал компенсацию за необоснованное уголовное преследование. Суд постановил выплатить ему около 20 млн рублей.