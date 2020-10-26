Гассиев оценил свою подготовку к бою с Сефери

Российский боксер Мурат Гассиев оценил свою подготовку к бою с албанцем Нури Сефери как хорошую. Он также рассказал в понедельник, 26 октября, что за неделю до боя план тренировок не меняется. Спортсмен уже прибыл в Сочи, где в выходные пройдет бой.

«Ничего не меняется, сейчас заключительная неделя. Легкие пробежки, растяжки, так просто, чтобы в тонусе себя поддерживать», — сказал Гассиев.

Он также признался, что долго не выходил на ринг, и заявил, что после боя с Сефери нужно почаще боксировать, чтобы вернуться на прежний уровень.

Своего противника Гассиев оценил как опытного и возрастного, отметив, что в первой половине боя он будет очень опасен.

Бой Гассиева с Сефери состоится 31 октября в Сочи, для россиянина это будет дебютный поединок в супертяжелом весе. Изначально предполагалось, что соперником Гассиева станет американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем, однако потом отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка, сообщив, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом. В итоге выступить против Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав россиянина железным человеком, а себя — албанским Тайсоном.