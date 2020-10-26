Эрдоган призвал граждан Турции бойкотировать французские товары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны не покупать товары французских производителей. Об этом он заявил в своем выступлении в Анкаре в понедельник, 26 октября.

«Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей», — сказал Эрдоган.

Кроме этого, он назвал Францию «частью нацизма». «Тот, кто находится у руля Франции и нуждается в лечении психики, начал поощрять нападения на мусульман», — добавил президент Турции.

Эрдоган также считает заявления президента Франции Эммануэля Макрона угрозой национальной безопасности Турции. Он выразил надежду на то, что Европа остановит «кампанию ненависти», отмечает «РИА Новости».

Ранее в понедельник лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о неизменности курса и политики республики, несмотря на критику мусульманских государств, вызванную позицией официального Парижа в отношении исламского сообщества.

Заявление было сделано на фоне резкого обострения отношений Франции с Турцией и ширящегося бойкота французских товаров в ряде ближневосточных стран.

25 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже советовал президенту Макрону пройти психиатрическое обследование.

Высказывания Эрдогана, прозвучавшие накануне в адрес Макрона, уже привели к тому, что Париж отозвал французского посла из Анкары для консультаций, а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал президента Турции «прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации».