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Посла Франции в Анкаре отозвали после слов Эрдогана в адрес Макрона

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Посла Франции в Анкаре отозвали для консультаций после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает 24 октября BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

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«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Впадать в крайность и грубить — это не способ. Мы требуем от Эрдогана изменить политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения. Мы не участвуем в ненужных спорах и не приемлем оскорбления», — говорится в заявлении.

Кроме того, Елисейский дворец сообщил об «отсутствии сообщений о соболезновании и поддержки от президента Турции» после жестокого убийства преподавателя под Парижем 16 октября. В администрации добавили, что Эрдоган в последнее время делал «оскорбительные заявления», к примеру о «бойкоте французской продукции».

Уточняется, что посла Турции во Франции вызовут в МИД страны для разъяснений заявлений Эрдогана.

Громкое заявление в адрес французского коллеги Эрдоган сделал ранее в этот день. Комментируя идею Макрона о создании во Франции «просвещенного ислама», турецкий лидер посоветовал ему «лечить свою психику», добавив, что «европейский фашизм вышел на новый уровень».

Ранее в октябре Макрон, выступая с речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, представил перечень мер, включающих ужесточение контроля за финансами мечетей. Также он предложил обратить особое внимание на обучение детей и создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния.

Спустя две недели после выступления Макрона в пригороде Парижа было совершено нападение на учителя, которое было расценено как «теракт исламиста».

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