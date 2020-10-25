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Эрдоган снова посоветовал Макрону лечить психику

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону пройти психиатрическое обследование. Об этом он заявил в воскресенье, 25 октября.

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По его словам, Макрон «одержим днями и ночами мыслями об Эрдогане, поэтому ему действительно необходимо пройти психиатрическое обследование», передает «Интерфакс».

Высказывания Эрдогана, прозвучавшие накануне в адрес Макрона, уже привели к тому, что Париж отозвал французского посла из Анкары для консультаций, а ЕС призвал президента Турции «прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации», как написал в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Эрдоган заявлял, что Макрону «следует проверить психику». «Что можно сказать по поводу главы государства, который так плохо обращается с представителями разных конфессий?» — сказал он.

В октябре Макрон, выступая с речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, представил перечень мер, включающих ужесточение контроля за финансами мечетей. Также он предложил обратить особое внимание на обучение детей и создать вместе с советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния.

Спустя две недели после выступления Макрона в пригороде Парижа было совершено нападение на учителя, которое было расценено как «теракт исламиста».

Комментируя идею Макрона о создании во Франции «просвещенного ислама», турецкий лидер посоветовал ему «лечить свою психику», добавив, что «европейский фашизм вышел на новый уровень».

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