Макрон не будет менять курс Франции на защиту свободы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неизменности курса и политики республики, несмотря на критику мусульманских государств, вызванную позицией официального Парижа в отношении исламского сообщества. Об этом говорится заявлении, которое французский лидер разместил в Twitter в воскресенье, 25 октября.

«Мы всячески заботимся о свободе, и мы гарантируем равенство. Что касается братства, то мы интенсивно живем им. И заверяю вас, ничто не заставит нас отступить с этих позиций», — написал он.

Французский лидер отметил, что вся новейшая история Франции — это «история борьбы против тираний и различного рода фанатизмов».

«Мы с уважением, в духе мирного сосуществования относимся ко всем имеющимся различиям в позициях. Однако мы никогда не согласимся на существование порождающих ненависть высказываний и будем защищать идею проведения дебатов в разумных пределах», — подчеркнул Макрон.

Свои высказывания французский лидер сопроводил крупной надписью We are ONE («Мы едины»), переведя ее на французский. Это слова из песни One группы U2.

Заявление было сделано в дни резкого обострения отношений Франции с Турцией и ширящегося бойкота французских товаров в ряде ближневосточных стран. 25 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь посоветовал президенту Пятой республики пройти психиатрическое обследование.

Высказывания Эрдогана, прозвучавшие накануне в адрес Макрона, уже привели к тому, что Париж отозвал французского посла из Анкары для консультаций, а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал президента Турции «прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации».

В октябре Макрон, выступая с речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, представил перечень мер, включающих ужесточение контроля за финансами мечетей. Также он предложил обратить особое внимание на обучение детей и создать вместе с советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния.