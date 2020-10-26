Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о смене тренера клуба

Футбольный клуб «Зенит» не намерен расторгать договор со своим главным тренером Сергеем Семаком, заявил 26 октября генеральный директор питерского клуба Александр Медведев в беседе со «Спорт-Экспресс».

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что «Зенит» предложил кандидатуру главного тренера аргентинскому футболисту Маурисио Покеттино.

«Ни с Покеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций. Не знаю, с какой целью вбрасываются фейковые новости. Видимо, в надежде вывести наш клуб из себя, но надежды на это пусты», — подчеркнул Медведев.

1 августа Семак был признан лучшим главным тренером сезона-2019/20 по версии Российского футбольного союза (РФС) и «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). 44-летний специалист вместе с петербургским клубом второй раз подряд стал чемпионом и установил рекорд лиги по самому быстрому завоеванию титула.