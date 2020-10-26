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Эксперты назвали еще одну причину бессимптомности COVID-19

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Бессимптомное течение коронавирусной инфекции может быть связано не только с особенностями организма, но и с самим возбудителем. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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«Сказать твердо, что это особенности человека, — достаточно сложно. Кроме того, самый главный вопрос: в чем дело, какие это особенности? На этот вопрос нет ответа», — пояснил эксперт в беседе с РБК.

В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что толерантность к коронавирусу может появиться после того, как человек переболел бета-коронавирусной инфекцией. Она пояснила, что всего существует 5 типов бета-коронавирусов, которыми можно переболеть.

«Люди, переболевшие бета-коронавирусной инфекцией (а это очень большое количество людей), приобрели некий иммунитет к белкам этого шипа, потому что они являются главным антигеном», — сказала Попович.

Ранее в понедельник «Известия» публиковали мнение ученых по поводу роста числа бессимптомных носителей COVID-19. Так, бессимптомное носительство коронавируса может быть связано не с хорошим иммунитетом, а с толерантностью к инфекции.

За прошедшие 24 часа специалисты выявили в России 17 347 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Всего выявлен 1 531 224 случая коронавируса, скончались 26 269 пациентов, выздоровел 1 146 096 человек.

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