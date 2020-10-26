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Ученые объяснили рост числа бессимптомных носителей COVID-19

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Бессимптомное носительство коронавируса может быть связано не с хорошим иммунитетом, а с толерантностью к инфекции, считают ученые. Это состояние организма, при котором иммунная система воспринимает чужеродный антиген как собственный и не пытается отторгнуть его. В результате организм не борется с болезнью, не запускаются воспалительные и защитные процессы, поэтому у заболевшего нет симптомов.

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«Организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия от встречи с патогеном. Для этого используются две стратегии: быстро и эффективно избавиться от самого патогена, чтобы он не успел запустить патологические процессы, или же уменьшить повреждения или изменения, вызываемые инфекцией. Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию», — рассказал «Известиям» и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.

Случаи трех пациентов с толерантностью к коронавирусу уже описали специалисты Колледжа легочной медицины и реанимации китайской больницы общего профиля в Пекине. У этих больных не было симптомов, но вирусное присутствие сохранялось в течение продолжительных периодов времени.

Ранее подобный феномен был описан для туберкулеза, где большинство заболевших — носители инфекции без видимых симптомов, а также для холеры и других инфекций.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

COVIDоносцы: найдено объяснение большого числа бессимптомников

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