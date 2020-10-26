Президент Литвы назвал БелАЭС угрозой для граждан Евросоюза

Белоруссская АЭС (БелАЭС) несет угрозу для Евросоюза, заявил в понедельник, 26 октября, президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Об этом сообщает администрация главы республики.

«Белорусская АЭС представляет угрозу безопасности граждан ЕС, поэтому необходимо остановить такой безответственный запуск атомной электростанции. Кроме того, ЕС не должен пропускать на рынок электроэнергию от производителей из третьих стран, которые не соблюдают самые высокие стандарты ядерной безопасности и охраны окружающей среды», — заявил Науседа.

Президент Литвы обсудил с Домбровскисом проблемы безопасности БелАЭС, которая располагается радом с границей Литвы, планирующееся вскоре начало производства электроэнергии на ней, а также меры солидарности Евросоюза.

По его словам, Белоруссия продолжает работы по запуску первого блока БелАЭС в Островце, игнорируя проблемы ядерной безопасности и не реализовав рекомендации стресс-тестов.

По инициативе Литвы безопасность БелАЭС стала приоритетным вопросом в Евросоюзе. В последний раз общая позиция стран была утверждена в выводах октябрьского саммита блока. Главы стран – членов ЕС подчеркнули, что соблюдение самых высоких требований безопасности и выполнение рекомендаций по стресс-тестам на Белорусской АЭС окажут влияние на дальнейшее развитие отношений между ЕС и Беларусью. Президент призвал Европейскую комиссию сохранять лидерство в подготовке конкретных мер.

Литовское правительство утверждает, что БелАЭС построена без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды.

11 октября в реакторе первого энергоблока БелАЭС успешно запущена управляемая цепная реакция деления. Первый блок атомной электростанции запустили 7 августа, и в этот же день на нем началась загрузка ядерного топлива. Второй блок, как сообщил первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, планируется сдать в середине 2022 года. Ввод в эксплуатацию блока АЭС означает начало выдачи станцией энергии.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится за счет госкредита РФ в объеме до $10 млрд по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области.

БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком является корпорация «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). В Белоруссии заявляли, что энергетический запуск электростанции состоится 7 ноября, а ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока запланирован на начало 2021 года.