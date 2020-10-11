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На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция

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В реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) успешно запущена управляемая цепная реакция деления, сообщает 11 октября агентство БелТА.

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«В соответствии с графиком сооружения БелАЭС на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности», — отметили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.

В ближайшее время на первом энергоблоке планируется провести комплекс исследований с целью подтверждения безопасности всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. После этого будет осуществлен энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.

Первый блок Белорусской АЭС запустили 7 августа, и в этот же день на нем началась загрузка ядерного топлива. Второй блок, как сообщил первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, планируется сдать в середине 2022 года. Ввод в эксплуатацию блока АЭС означает начало выдачи станцией энергии.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится за счет госкредита РФ в объеме до $10 млрд по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области.

БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком является корпорация «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). В Белоруссии заявляли, что энергетический запуск электростанции состоится 7 ноября, а ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока запланирован на начало 2021 года.

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