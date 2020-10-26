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В Пскове оказалось невозможно записаться на экзамен в ГИБДД до 2119 года

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Жители Пскова не могут записаться на экзамен на право управления транспортным средством ранее 2119 года. Об этом один из горожан сообщил в обращении, опубликованном 26 октября на сайте губернатора области.

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Мужчина уточнил, что уже несколько месяцев он не может сдать указанный экзамен из-за постоянных отсрочек и очередей. Он подчеркнул, что таким образом его право на пересдачу экзамена раз в две недели нарушается.

«Крайний раз экзамена я ждал полтора месяца. Сегодня сказали, что записи больше не будет. Все записи только через сервис «Госуслуги». Но это невозможно, потому что сам сервис работает некорректно, а свободных записей на экзамен нет вплоть до 2119 года», — пожаловался пскович.

Он указал, что фактически очереди на экзамен нет, и его сдают по 5–10 человек в день.

«Это что за издевательство? Почему я не могу законно сдать экзамен? Мои прошлые результаты и справки имеют сроки, в которые я не попадаю, потому что просто не принимают в ГИБДД. Мне что, каждый год теперь делать справки и учиться и сдавать всё заново? Вообще реально сдать экзамен до 2119 года?! <..> Помогите разобраться, пожалуйста», — написал автор обращения.

С марта ГИБДД России перевела в онлайн-режим услуги по регистрации автомобилей, приему экзаменов на права и выдаче удостоверений на фоне угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Кроме того, было сокращено количество одновременно сдающих экзамен.

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