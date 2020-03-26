ГИБДД будет принимать экзамены и предоставлять услуги в онлайн-режиме

ГИБДД России переведет в онлайн-режим услуги по регистрации автомобилей, приему экзаменов на права и выдаче удостоверений на фоне угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается в четверг, 26 марта, на портале «МВД Медиа».

«Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении.

Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес.

За выдачей свидетельств о соответствии транспортного средства внесенным в его конструкцию изменениям, а также свидетельств по допуску к перевозке опасных грузов нужно будет предварительно записываться по телефону.

Во автошколах будет сокращено количество одновременно сдающих экзамен. Для этого в графики проведения тестирования на получение водительских прав будут внесены изменения.

Также сообщалось, что ГИБДД в рамках мер по противодействию коронавирусу временно отменит санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов.

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