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В Ростове-на-Дону от COVID-19 скончался главврач больницы

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Депутат Заксобрания Ростовской области, главврач больницы №20 Ростова-на-Дону, которая была переоборудована под госпиталь для зараженных COVID-19, Юрий Дронов скончался на 60-м году жизни. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщила пресс- служба регионального парламента региона.

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«Сегодня на 60-м году жизни скончался депутат Законодательного Собрания Ростовской области, заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации Юрий Иванович Дронов. Вся трудовая биография Юрия Ивановича связана с донской медициной. Он прошел путь от врача интерна кардиологического отделения БСМП № 2 г. Ростова-на-Дону до главного врача Ростовской городской больницы № 20, которой руководил последние 11 лет», — говорится в пресс-релизе.

Дронов был заражен коронавирусной инфекцией, передает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.

Ранее, 26 октября, в Кремле назвали тяжелой ситуацию с COVID-19 в России. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы и ушла на восток от Москвы.

За прошедшие 24 часа специалисты выявили в России 17 347 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Всего выявлен 1 531 224 случая коронавируса, скончались 26 269 пациентов, выздоровел 1 146 096 человек.

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