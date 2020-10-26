Алиев пообещал применить турецкие F-16 в случае внешней агрессии

В случае внешней агрессии против Азербайджана Вооруженные силы страны могут применить турецкие истребители F-16. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, журналисты в каждом интервью спрашивают у него, откуда у Баку турецкие F-16.

«Я уже устал отвечать. Да у вас же есть спутники, вы что, не знаете, что мы делаем? Откройте и посмотрите — в воздухе или на земле сейчас F-16. Все знают, что они на земле, что они прибыли сюда на учения, а с началом войны тут остались», — передает его слова «РИА Новости».

По его словам, истребители являются помощью от Турции и в случае иностранной агрессии эти F-16 будут применены.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил в соцсетях о том, что Армения придерживается режима прекращения огня, несмотря на провокации. Он обвинил Баку в использовании турецких наемников в зоне конфликта и выразил благодарность Франции за поддержку армянского народа.

«Я поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за то, что он стал одним из лидеров, который правдиво говорил о текущей ситуации, четко заявив, что наемники из Сирии присутствуют [в зоне конфликта] и что Турция взяла на себя передовую и центральную роль в войне против Нагорного Карабаха», — говорится в его сообщении.

9 октября стало известно, что турецкие истребители F-16 прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях еще до обострения ситуации в Нагорном Карабахе, они не задействованы в вооруженном конфликте.

По словам азербайджанского лидера, в 2019 году Азербайджан и Турция провели 10 совместных учений. В текущем году из-за коронавируса учения проводились только дважды, и последние прошли только перед обострением конфликта в Карабахе.

В конце сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Однако в Баку и Анкаре эту информацию опровергли.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.