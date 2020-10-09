В Баку подтвердили прибытие в страну турецких F-16

Турецкие истребители F-16 прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях еще до обострения ситуации в Нагорном Карабахе, они не задействованы в вооруженном конфликте. Об этом 9 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью СNN.

Он согласился с журналистом, что военные самолеты находятся на земле, но они прилетели в страну для участия в военных маневрах. «Но они не летают и ни в каком виде не принимают участия в каких-либо военных действиях», — добавил он.

По словам азербайджанского лидера, в 2019 году Азербайджан и Турция провели 10 совместных учений. В текущем году из-за коронавируса учения проводились только дважды, и последние прошли только перед обострением конфликта в Карабахе.

Накануне журнaлист амeриканской гaзеты The New York Times Кристиан Триберт зaявил, чтo нa тeрритории аэрoпорта в азeрбайджанской Гяндже находятся кaк минимум двa истрeбителя F-16, испoльзование кoторых в кaрабахском кoнфликте oтрицают в Бaку.

В конце сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. В Баку и Анкаре опровергли информацию.

Ранее 9 октября Ереван и Баку подтвердили участие в переговорах по Карабаху, которые состоятся в Москве.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.