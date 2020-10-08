Журналист NYT рассказал об истребителях F-16 на территории аэропорта в Гяндже
Журнaлист амeриканской гaзеты The New York Times Кристиан Триберт зaявил, чтo нa тeрритории аэрoпорта в азeрбайджанской Гяндже рaзмещены кaк минимум двa истрeбителя F-16, испoльзование кoторых в кaрабахском кoнфликте oтрицают в Бaку.
Oн oпубликовал в Twitter спутникoвое изoбражение аэропoрта oт 3 oктября, на кoтором, пo его слoвам, видны эти вoенные самoлеты.
Триберт предположил, что истребители, скорее всего, управляются турецкими ВВС наряду, возможно, с грузовым самолетом CN-235.
По словам журналиста, такой вывод был сделан в результате сравнения визуальных характеристик ряда самолетов — в том числе эксплуатируемых ВВС Азербайджана МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39. Он пояснил, что на изображении также виден более крупный самолет, который, «скорее всего, является транспортным самолетом CASA CN-235, также используемым турецкими ВВС».
«Истребители F-16 могут сигнализировать об усилении участия более крупной державы — Турции — в возобновлении боевых действий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Поддерживаемые Турцией сирийские наемники уже воюют бок о бок с азербайджанскими войсками», — добавил Триберт.
Ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. В Баку и Анкаре опровергли эту информацию.
Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение, пишет «Газета.ру».
В Ереване считают, что Турция помогает Азербайджану.