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Алиев заявил о невовлеченности Турции в конфликт в Карабахе

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На данный момент Турция не является вовлеченной в карабахский конфликт стороной, несмотря на разного рода слухи и инсинуации. Об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому Первому каналу, расшифровку которого 7 октября приводит азербайджанское агентство Azer Tag.

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«На данный момент Турция никоим образом не является вовлеченной стороной в конфликт, несмотря на разного роды слухи и инсинуации на этот счет, не подкрепленные никакими фактами, как то, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25, и эта новость гуляла как по российским СМИ, так и по европейским. Ни одного доказательства нет», — заявил глава государства в беседе с российским корреспондентом 6 октября.

По словам политика, конфликт в Нагорном Карабахе не должен выходить за пределы Армении и Азербайджана.

При этом лидер подчеркнул, что конфликт не выходит даже на территорию Армении.

«Несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим, на территорию Армении не переходим, хотя все возможности для этого есть», — сказал он.

Президент Азербайджана добавил, что Армения предпринимает попытки вовлечь в карабахский конфликт европейские страны и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Армянская сторона пытается втянуть в это противостояние ОДКБ, безуспешно. Пытается втянуть европейские страны. И по существу пытается интернационализировать этот конфликт, чему мы соответственно предъявляем свою позицию о недопустимости такого подхода», — заключил политик.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

В Ереване считают, что Турция помогает Азербайджану. 29 сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян сообщила, что турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб.

Турция опровергла эти сообщения. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал оказать Баку любую необходимую помощь.

В МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) выступили против посредничества Турции в переговорах по урегулированию конфликта.

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