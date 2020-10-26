Аксенов заявил о невозможности подать горячую воду в Симферополе

В условиях режима экономии возобновить подачу горячей воды в Симферополе пока невозможно. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Пока подавать горячую воду нет возможности, исходя из режима экономии. <…> Обращений достаточно мало по воде, из этой ситуации вылазим, осталось еще COVID победить и будем жить другой жизнью», ― сказал он в ходе заседания оперативного штаба по водоснабжению.

Кроме того, Аксенов поручил проработать вопрос подвоза воды населению с учетом будущих морозов.

19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть будет выделена из федерального бюджета.

По словам Мишустина, кабмин подготовил комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя, в котором предусмотрено 14 мероприятий. Среди них — разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Отмечалось, что 29 населенных пунктов перешли на почасовую подачу и подвоз воды.

МИД Украины заявил, что восстановит водоснабжение полуострова только после его «деоккупации».

Отношения России и Украины испортились после государственного переворота, который произошел в Киеве в начале 2014 года. В марте этого же года большинство жителей Крыма высказались на референдуме за присоединение к РФ, а на востоке Украины начался военный конфликт.