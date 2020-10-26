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В Петербурге барам и ресторанам запретили работать ночью

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В Санкт-Петербурге с понедельника, 26 октября, вступил в силу запрет на работу баров, кафе и ресторанов в ночное время. Меры связаны с борьбой с распространением коронавирусной инфекции и будут действовать до 29 ноября.

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«Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения, с 23:00 до 06:00», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Бегловым.

Эта мера не распространяется на доставку заказов на дом, на предприятия и в номера гостиниц. Также запрет на ночную работу не действует в заведениях общепита на территории аэропорта, вокзалов и автозаправочных станций.

Также, согласно постановлению, запрещена деятельность детских игровых комнат площадью более 50 кв. м в объектах торговли и общественного питания, а также в торгово-развлекательных комплексах.

Всем организациям и индивидуальным предпринимателям в Петербурге вне зависимости от видов экономической деятельности предписано принять стандарт безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также получить уникальный QR-код, подтверждающий соответствие деятельности требованиям такого стандарта. QR-код необходимо размещать на видных местах по адресу осуществления деятельности.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим максимально возможное количество работников.

Эти ограничительные меры будут действовать в городе с 26 октября по 29 ноября.

Ранее в ночных клубах и барах Москвы заработала система идентификации посетителей по QR-коду. Все посетители этих заведений должны регистрироваться по номерам телефонов. Для этого нужно сканировать специальный QR-код либо отправить СМС-сообщение на номер 7377.

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается по всей России. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян отметил, что Санкт-Петербург является одним из регионов РФ, который показывает неудoвлетвoрительную динамику по распрoстранению коронавируса.

По состоянию на 25 октября в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 513 877, в том числе 16 710 — за последние сутки. 1 138 522 человека вылечились. Зафиксировано 26 050 случаев летального исхода.

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