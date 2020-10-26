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В США оценили российскую подлодку с «впечатляющим» оружием

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Американские военные эксперты назвали российскую дизель-электрическую подводную лодку Б-603 «Волхов» проекта 636 «Варшавянка» Тихоокеанского флота ВМФ РФ субмариной с «впечатляющим оружием». Об этом пишет журнал The National Interest.

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Издание отмечает, что эти подлодки оснащаются ракетными комплексами «Калибр-ПЛ» и 533-миллиметровыми торпедами, а также современными радиолокационными системами и комплексами связи.

По информации журнала, субмарины проекта «Варшавянка» называют «черными дырами» из-за их малошумности. Они предназначены для операций на мелководье и в районах прибрежных вод, а также для ведения противолодочной войны.

Ранее, 24 октября, стало известно, что ВМФ России получил подлодку Б-603 «Волхов» 24 октября.

Подлодки проекта «Волхов» относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тыс. т, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 м, экипаж — 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

В конце июня сообщалось, что в состав Военно-морского флота России в текущем году войдут атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Олег».

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