США объявили о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе

Режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном в непризнанной Нагорно-Карабахской республике вступит в силу в 8:00 по местному времени (7:00 мск) 26 октября, в понедельник. Об этом говорится в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана по итогам переговоров в Вашингтоне.

На сайте госдепа сообщается, что Соединенные Штаты содействовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном и сопредседателями Минской группы по сближению Армении и Азербайджана с мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Отмечается, что на встрече Мнацаканяна и Байрамова с заместителем госсекретаря Стивеном Бигуном 24 октября стороны подтвердили приверженность своих стран выполнению и соблюдению гуманитарного режима прекращения огня, согласованного в Москве 10 октября.

23 октября госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

Глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал переговоры в Вашингтоне очень продуктивными. Он рассказал, что на сегодняшний день рассматривается идея размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, это путь к консолидации режима прекращения огня.

Также американские официальные лица провели аналогичные переговоры в Вашингтоне и с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, однако встречи проходили раздельно.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.