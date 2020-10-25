Прямой эфир
Сюжет:

США объявили о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном в непризнанной Нагорно-Карабахской республике вступит в силу в 8:00 по местному времени (7:00 мск) 26 октября, в понедельник. Об этом говорится в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана по итогам переговоров в Вашингтоне.

На сайте госдепа сообщается, что Соединенные Штаты содействовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном и сопредседателями Минской группы по сближению Армении и Азербайджана с мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Надо говорить: Москва не видит альтернатив мирному решению в Карабахе
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву, но не встретились друг с другом

Отмечается, что на встрече Мнацаканяна и Байрамова с заместителем госсекретаря Стивеном Бигуном 24 октября стороны подтвердили приверженность своих стран выполнению и соблюдению гуманитарного режима прекращения огня, согласованного в Москве 10 октября.

23 октября госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

Глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал переговоры в Вашингтоне очень продуктивными. Он рассказал, что на сегодняшний день рассматривается идея размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, это путь к консолидации режима прекращения огня.

Также американские официальные лица провели аналогичные переговоры в Вашингтоне и с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, однако встречи проходили раздельно.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020