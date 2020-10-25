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Власти Испании ввели новые ограничения из-за коронавируса

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Власти Испании одобрили новые ограничения из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает El Pais со ссылкой на заявление премьер-министра страны Педро Санчеса.

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В сообщении говорится, что совет министров Испании утвердил введение по всей стране, за исключением Канарских островов, комендантского часа с 23:00 до 6:00. Предполагается, что он может быть продлен до 9 мая, если парламент поддержит вопрос о его продлении.

Руководители регионов могут менять время действия комендантского часа, но они не могут его отменить.

Кроме того, устанавливается запрет на собрания групп более чем из шести человек.

По заявлению главы испанского правительства, ситуация в стране является «экстремальной», в связи с чем в стране предложили продление ограничений на полгода.

По его словам, цель властей — достичь показателя 25 зараженных на 100 тыс. населения. Сейчас в стране выявляют 400 инфицированных.

В то же время не обсуждается вопрос введения всеобщего карантина, чтобы избежать повышения тревожности у населения, информирует издание.

21 октября в испанском конгрессе депутатов начались дебаты по поводу вотума недоверия правительству. Один из депутатов партии Vox обвинил премьера Санчеса в смерти тысяч испанцев от коронавируса и в том, что правительство заботилось прежде всего о своей безопасности, а не о гражданах.

В этот день сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 1 млн. 9 октября правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид из-за распространения COVID-19. Мера позволит ограничить въезд и выезд из столицы и еще девяти населенных пунктов.

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