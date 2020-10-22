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Парламент Испании отклонил вотум недоверия к правительству

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Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) в четверг проголосовал против предложения крайне правой партии Vox («Голос») о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра Педро Санчеса. Об этом 22 октября пишет газета El Pais.

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Партия под председательством Сантьяго Абаскала заручилась поддержкой лишь своих депутатов. Остальные партии в палате, в том числе оппозиционная Partido popular («Народная партия»), проголосовали против инициативы Voх.

Накануне в испанском конгрессе депутатов начались дебаты по поводу вотума недоверия правительству, сообщало EFE. Один из депутатов партии Vox обвинил премьера Санчеса в смерти тысяч испанцев от коронавируса и в том, что правительство заботилось прежде всего о своей безопасности, а не о гражданах.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 1 млн. 9 октября правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид из-за распространения COVID-19. Мера позволит ограничить въезд и выезд из столицы и еще девяти населенных пунктов.

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