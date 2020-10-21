В Испании число заболевших COVID-19 превысило 1 млн человек

Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте минздрава страны 21 октября.

По информации ведомства, в королевстве выявлено 1 005 295 случаев заражения коронавирусом за время пандемии.

Накануне в Испании было зафиксировано 988 322 инфицированных, летальных исходов — 34 366 (из них за последние сутки 575 человек).

20 октября министр здравоохранения Илья Сальвадор рассказал о приобретении более 31 млн вакцины от COVID-19, разработанной AstraZeneca, в рамках соглашения с Европейской комиссией о поставках вакцины в страны ЕС. В данное время, по его словам, препарат проходит третью фазу клинических испытаний.

9 октября правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид из-за распространения COVID-19. Мера позволит ограничить въезд и выезд из столицы и еще девяти населенных пунктов.