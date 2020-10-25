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Кудрин дал россиянам совет по хранению сбережений

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Сбережения нужно распределить между разными активами, а часть из них хранить в валюте. Такой совет дал россиянам в воскресенье, 25 октября, глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия 1».

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«Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», — рассказал он.

По словам Кудрина, если человек собирается обращаться к средствам, то «в целом можно оставаться пока в рублях», пишет «Газета.ру».

Он также выразил мнение, что до конца 2021 года курс рубля останется в пределах текущих значений.

Ранее в этот же день глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал укрепление рубля до конца текущего года. По его словам, сейчас рубль «сильно недооценен». Он предсказал рост курса национальной валюты в том случае, если геополитические риски и ситуация с распространением коронавируса стабилизируются.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рубль восстановит свои утерянные позиции. В какие именно сроки, он не уточнил.

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