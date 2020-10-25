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Греф спрогнозировал укрепление рубля к концу года

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К концу 2020 года курс рубля укрепится. Об этом в воскресенье, 25 октября, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, сейчас рубль «сильно недооценен». Он предсказал рост курса национальной валюты в том случае, если геополитические риски и ситуация с распространением коронавируса стабилизируются.

Еще одним важным фактором, влияющим на рубль, по мнению Грефа, являются фундаментальные экономические причины.

«Речь идет о притоке валюты, валютном балансе, который зависит от цен на российские экспортные товары и в первую очередь нефть», — отметил он.

Ранее в этот же день помощник президента Максим Орешкин заявил, что рубль может «отыграть» часть потерь в будущем, как это было после весеннего ослабления. По его словам, валюта может колебаться как в ту, так и в иную сторону и на нее зачастую действуют какие-то временные факторы, в частности «рассуждения о санкциях, общее отношение к риску на глобальных рынках».

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рубль восстановит свои утерянные позиции. В какие именно сроки, он не уточнил.

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