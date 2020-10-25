Орешкин заявил о возможности рубля «отыграть» часть потерь в будущем

Рубль может «отыграть» часть потерь в будущем, как это было после весеннего ослабления. Об этом в воскресенье, 25 октября, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Рубль у нас плавающий, поэтому он может колебаться как в ту, так и в иную сторону, и на него зачастую действуют какие-то временные факторы, рассуждения о санкциях, общее отношение к риску на глобальных рынках. Но мы видим, что периоды ослабления всегда сменяются периодами укрепления», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

16 октября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что многие российские компании выигрывают от снижения курса рубля по отношению к доллару.

По его словам, падение рубля с начала года на 20% по отношению к американской валюте побуждает российские компании меньше полагаться на импорт.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рубль восстановит свои утерянные позиции. В какие именно сроки, он не уточнил.