В Белом доме заявили о слишком большом количестве санкций против России

Соединенные Штаты ввели настолько много санкций против России и Ирана, что у них почти не осталось возможностей для новых ограничительных мер. Об этом 25 октября заявил помощник по национальной безопасности президента страны Роберт О'Брайен на встрече с журналистами в Белом доме.

Таким образом он ответил на вопрос, последуют ли новые санкции после появления информации от американской разведки о том, что Москва и Тегеран якобы получили некие секретные сведения о регистрации американских избирателей и хотят повлиять на выборы.

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остается очень мало (возможностей), чтобы что-то сделать», — заявил политик, чьи слова приводит «РИА Новости».

О'Брайен добавил, что Вашингтон при этом изучает все возможные меры сдерживания в отношении двух стран, а также Китая и некоторых других, «которые пытаются повлиять на американцев в вопросе голосования».

«Это недопустимо», — заключил он.

Ранее, 22 октября, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в преддверии выборов в США ждет новой волны обвинений в адрес РФ со стороны Лондона и Вашингтона, которые ранее на этой неделе обвинили российские спецслужбы в осуществлении кибератак.

Келин отметил, что у него складывается впечатление, что речь идет о скоординированной кампании, которая будет проходить в несколько волн. Дипломат считает, что это разогрев, который в данный момент необходим в США перед предстоящими там выборами президента.

Выборы президента США назначены на 3 ноября.