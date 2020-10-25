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Минздрав Кузбасса объяснил скопление тел пациентов в морге

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Минздрав Кемеровской области 25 октября заявил, что жители региона, которые находятся на изоляции из-за коронавируса, и заболевшие родственники погибших от инфекции не могут забрать их тела до конца срока карантина или выздоровления.

В министерстве подтвердили, что ранее появившееся видео из новокузнецкого морга является подлинным. При этом в ведомстве отметили, что все случаи смерти от COVID-19 включены в официальную статистику.

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«Учитывая увеличение числа заболевших за последние три недели, отмечается рост числа летальных исходов», — говорится в сообщении.

Минздрав региона заявил, что все тела хранятся в специальных помещениях. В ведомстве также сообщили о нехватке врачей-патологоанатомов, при том, что новокузнецкий морг принимает почти все летальные случаи в 12 муниципалитетах с общим населением более 1,3 млн человек.

По последним данным, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Кемеровской области достигло 195. Всего в регионе зафиксировали 14 178 случаев заболевания.

В России на данный момент выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровели 1 130 818 человек.

Ранее, 24 октября, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — начале весны следующего года. По его словам, обычно от начала подъема заболеваемости ожидается максимальный рост на протяжении 28 дней, то есть двух инкубационных периодов, «поэтому первая декада ноября должна расставить всё по своим местам».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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