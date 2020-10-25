Волгоградцу проломили голову после конфликта в родительском чате

В Волгограде 23 октября мужчину жестоко избили после конфликта в родительском чате. Нападавший подкараулил потерпевшего в отделении банка и избил кастетом. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Причиной для жестокого разбирательства стал конфликт в родительском чате. Потерпевший якобы оскорбил сестру преступника. Мужчина решил наказать обидчика.

По данным издания, в отделении банка в момент нападения оказался реаниматолог, который оказал пострадавшему первую помощь до приезда врачей.

«Я приехал оформлять финансовую сделку. Не успели мы начать, как произошло нападение на одного из клиентов, в результате чего он получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму со всеми вытекающими последствиями. Сделку пришлось прервать и приступить к оказанию реанимационных мероприятий до приезда реанимобиля. На этот раз все сложилось удачно и для меня, и для пострадавшего. К приезду скорой помощи он пришел в себя», — цитирует реаниматолога Ивана Семирикова V1.RU.

В пресс-службе МВД России по Волгоградской области сообщили, что нападавшего задержали. Им оказался 30-летний мужчина.

Ранее, 23 октября, в Евпатории мужчина избил врача и водителя бригады скорой помощи. В ходе осмотра пациент повел себя агрессивно, ударив врача и водителя по лицу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои».