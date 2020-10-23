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Агрессивный пациент избил врача и водителя «скорой» в Крыму

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Врач и водитель бригады скорой помощи получили побои при попытке помочь пациенту в крымской Евпатории. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России.

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Следователи установили, что в отдел одной из местных подстанций скорой медицинской помощи поступил вызов о том, что в общественном месте стало плохо мужчине.

«Осмотрев пациента, врач бригады принял решение о доставке его в специализированное учреждение, однако мужчина повел себя агрессивно, ударив врача и водителя по лицу», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои». В СК также отметили, что изначально дело по ст. 116 УК РФ возбудил отдел дознания ОМВД России по городу Евпатории, однако следователи попросили прокурора передать материал в их производство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве также подчеркнули, что жестко реагируют на каждый случай нападения на медиков и продолжат защищать врачей и медицинский персонал от преступных посягательств.

17 сентября сообщалось, что в Новокузнецке неизвестные избили 56-летнего водителя, который ждал возвращения бригады врачей. В состоянии средней степени тяжести мужчина был доставлен в больницу. Полицейские по горячим следам задержали двух человек, которые напали на мужчину.

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