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Возле офиса украинской партии в Киеве неизвестный устроил взрыв
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Возле офиса украинской партии в Киеве неизвестный устроил взрыв

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Неизвестный бросил гранату возле офиса партии «Национальный корпус» в Киеве, сообщает 25 октября пресс-служба Национальной полиции Украины.

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«В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестный бросил предмет, предположительно гранату, который взорвался у офисного помещения на улице Зои Гайдай», — говорится в сообщении.

Оперативный дежурный направил на место следственно-оперативную группу районного управления полиции, взрывотехников и кинологов. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома.

В пресс-службе «Национального корпуса» заявили, что в офисном помещении, в которое была брошена граната, расположено их киевское отделение, сообщает издание УНН.

«Национальный корпус» — украинская националистическая партия, созданная 14 октября 2016 года на базе общественной организации «Гражданский корпус «Азов».

25 октября на Украине проходят выборы органов местного самоуправления. Нацполиция возбудила 14 уголовных дел из-за нарушений, допущенных на выборах.

Также полицейские составили 25 протоколов о совершении административных правонарушений.

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