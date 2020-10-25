Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Карабахе заявили о гибели еще 11 своих военных
Спорт
Гендиректор «Кранодара» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»
Политика
Мишустин утвердил перечень пунктов пропуска для въезда в РФ по электронной визе
Мир
Тихановская заявила о поддержке от ЕС в случае смены власти в Белоруссии
Туризм
«Аэрофлот» планирует восстановить внутренние перевозки до конца года
Сюжет:

Тихановская заявила о поддержке от ЕС в случае смены власти в Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Евросоюза могут перечислить «миллиарды долларов» на поддержку будущих реформ в Белоруссии, если в республике произойдет смена власти. Об этом 25 октября заявила бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

Быстро не будет: протестующие в Минске снова сменили тактику
Почему работа над изменениями в Конституцию не успокаивает противников Лукашенко

«Многие страны ЕС, в частности Польша, Румыния, Литва, подготовили проект помощи по будущим реформам. Разговор идет о миллиардах долларов. Многие частные компании готовы предоставить план инвестиций будущей Беларуси», — отметила она во время эфира на информационном YouTube-канале, посвященном «народному ультиматуму».

По словам Тихановской, большинство стран поддерживает жителей республики «в борьбе за новую Беларусь», а ряд государств ввел санкции в отношении властей Белоруссии.

Также она добавила, что страны ЕС выделяют денежные средства «на поддержку политзаключенных, правозащитных организаций, адвокатов, белорусские журналисты и СМИ получат возможность продолжать работу, получат помощь на оборудование и технику».

«Очень большая работа ведется по профсоюзам… Мы договариваемся о создании проекта по поддержке народного самоуправления», — резюмировала Тихановская.

В воскресенье, 25 октября, истекает срок ультиматума, который Тихановская выдвинула властям Белоруссии. 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Ранее в этот день началась протестная акция в центре Минска.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020