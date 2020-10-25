Тихановская заявила о поддержке от ЕС в случае смены власти в Белоруссии

Страны Евросоюза могут перечислить «миллиарды долларов» на поддержку будущих реформ в Белоруссии, если в республике произойдет смена власти. Об этом 25 октября заявила бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

«Многие страны ЕС, в частности Польша, Румыния, Литва, подготовили проект помощи по будущим реформам. Разговор идет о миллиардах долларов. Многие частные компании готовы предоставить план инвестиций будущей Беларуси», — отметила она во время эфира на информационном YouTube-канале, посвященном «народному ультиматуму».

По словам Тихановской, большинство стран поддерживает жителей республики «в борьбе за новую Беларусь», а ряд государств ввел санкции в отношении властей Белоруссии.

Также она добавила, что страны ЕС выделяют денежные средства «на поддержку политзаключенных, правозащитных организаций, адвокатов, белорусские журналисты и СМИ получат возможность продолжать работу, получат помощь на оборудование и технику».

«Очень большая работа ведется по профсоюзам… Мы договариваемся о создании проекта по поддержке народного самоуправления», — резюмировала Тихановская.

В воскресенье, 25 октября, истекает срок ультиматума, который Тихановская выдвинула властям Белоруссии. 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Ранее в этот день началась протестная акция в центре Минска.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.