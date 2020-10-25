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Аналитики назвали популярные российские города для встречи Нового года

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, в какие города россияне планируют отправиться для встречи Нового года. Результаты исследования в воскресенье, 25 октября, публикует RT.

Турам на смех: россияне активно бронируют путевки на Новый год
На пике популярности — Сочи и Турция, но путешественники также собираются во Францию, Германию и США

Так, на новогодние праздники много билетов приобретено в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург.

Также россияне выбирают такие направления, как Минеральные Воды, Симферополь, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Отмечается, что средняя стоимость билета в новогодний период снизилась по сравнению с прошлым годом.

Ранее, в октябре, сообщалось, что россияне активно бронируют туры и покупают билеты на новогодние праздники.

Среди российских городов наиболее популярными оказались Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, а по внешнему туризму — Турция.

16 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днем. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти нерабочие праздничные дни было решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

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