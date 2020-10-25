В Британии стали продавать поддельные отрицательные тесты на COVID-19

В Великобритании начали продавать фальшивые тесты на COVID-19 с отрицательными результатами. Стоимость таких поддельных документов составляет от £50 до £150 (5–15 тыс. рублей), об этом сообщила газета The Sun.

Издание отмечает, что черный рынок получил развитие на фоне требований авиакомпаний предоставить справку об отсутствии коронавируса перед полетом.

Бесплатный тест британцы могут сделать, только если относятся к категории сотрудников из группы риска. Остальные пассажиры должны идти в частные лаборатории, где цена тестирования может доходить до £150.

По данным газеты, в городе Бредфорд за поддельный сертификат для путешественников при срочном изготовлении некоторые умельцы берут £150, а в Блэкберне — £50.

При этом стоимость официального тестирования в лондонском аэропорту Хитроу составляет £80.

Наиболее изобретательные туристы нашли способ получить отрицательный тест не только без прохождения самого обследования, но и совершенно бесплатно, как это сделал житель города Блэкберн, которому надо было лететь в Пакистан. Он позаимствовал отрицательный тест у своего друга, изменил его данные на свои и предъявил документ перед полетом.

Подобную услугу готовы оказать клиентам как частные турагенты, так и целые компании, даже если у покупателя подтвердился коронавирус.

13 октября Росздравнадзор опечатал клинику в Москве, где незаконно выдавали справки об отсутствии коронавируса у клиентов.

В начале октября власти столичного региона предостерегли жителей от покупки поддельных справок об отсутствии COVID-19. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что фальшивая справка — это бесполезная трата денег, поскольку «она никому не нужна».

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