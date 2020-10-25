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В Британии стали продавать поддельные отрицательные тесты на COVID-19

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В Великобритании начали продавать фальшивые тесты на COVID-19 с отрицательными результатами. Стоимость таких поддельных документов составляет от £50 до £150 (5–15 тыс. рублей), об этом сообщила газета The Sun.

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Издание отмечает, что черный рынок получил развитие на фоне требований авиакомпаний предоставить справку об отсутствии коронавируса перед полетом.

Бесплатный тест британцы могут сделать, только если относятся к категории сотрудников из группы риска. Остальные пассажиры должны идти в частные лаборатории, где цена тестирования может доходить до £150.

По данным газеты, в городе Бредфорд за поддельный сертификат для путешественников при срочном изготовлении некоторые умельцы берут £150, а в Блэкберне — £50.

При этом стоимость официального тестирования в лондонском аэропорту Хитроу составляет £80.

Наиболее изобретательные туристы нашли способ получить отрицательный тест не только без прохождения самого обследования, но и совершенно бесплатно, как это сделал житель города Блэкберн, которому надо было лететь в Пакистан. Он позаимствовал отрицательный тест у своего друга, изменил его данные на свои и предъявил документ перед полетом.

Подобную услугу готовы оказать клиентам как частные турагенты, так и целые компании, даже если у покупателя подтвердился коронавирус.

13 октября Росздравнадзор опечатал клинику в Москве, где незаконно выдавали справки об отсутствии коронавируса у клиентов.

В начале октября власти столичного региона предостерегли жителей от покупки поддельных справок об отсутствии COVID-19. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что фальшивая справка — это бесполезная трата денег, поскольку «она никому не нужна».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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