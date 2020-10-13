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В Москве опечатали незаконно выдававшую справки об отсутствии COVID-19 клинику

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Росздравнадзор опечатал столичную клинику, где незаконно выдавали справки об отсутствии коронавируса у пациентов. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщила пресс-служба территориального органа службы по Москве и области.

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Речь идет о клинике ООО «Афина», в которой специалисты Росздравнадзора провели контрольную закупку. Как выяснилось, клиентам организации проводили экспресс-тесты на антитела и в течение 15 минут выдавали справки об отсутствии COVID-19.

«В справке указывался метод исследования — ПЦР (полимерная цепная реакция, то есть метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме и не является тестом на антитела)», — объяснили ТАСС в Росздравнадзоре.

Сотрудники службы изъяли у клиники используемые там тесты и другие медицинские изделия, которые буду проверены на эффективность, а также будет установлено их происхождение. Деятельность организации в настоящий момент приостановлена и ее здание опечатано. В отношении клиники открыто административное расследование.

В начале октября власти Москвы и Московской области предостерегли жителей от покупки поддельных справок об отсутствии коронавируса. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что фальшивая справка, якобы подтверждающая наличие антител к коронавирусу, — это бесполезная трата денег, поскольку «она никому не нужна».

Как выяснили «Известия», в сети такие «документы» продают, например, для предъявления справки работодателю, выезда за границу и отчета по возвращению обратно. При этом в Минтруде также в начале октября заявляли, что работодатель не может требовать от сотрудника тест на коронавирус.

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