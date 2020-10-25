В Нью-Йорке посетительница выставки нашла пропавшую картину

Посетительница нью-йоркского музея Метрополитен помогла найти пропавшую в 1960 году картину художника Джейкоба Лоуренса из его серии «Борьба. Из истории американского народа» (1954 — 1956), сообщает Artforum.

Женщина пришла на выставку «Джейкоб Лоуренс: Американская борьба» и отметила отсутствие пяти работ этой серии. Изначально она включала в себя 30 произведений. Внимательная ценительница искусства предположила, что одна из картин может принадлежать ее соседям и оказалась права.

Пожилая пара, живущая в нескольких минутах ходьбы от музея, действительно купила эту картину (№ 16) на благотворительном аукционе в 1960 году, и с тех пор она висела у них дома. Серия «Борьба. Из истории американского народа» изображает сцены американской истории с участием чернокожего и коренного населения.

«В современном искусстве открытия такого уровня – большая редкость. Еще более волнительно то, что его сделала посетительница, которая живет около музея», — прокомментировал ситуацию директор Метрополитен Макс Холляйн.

Это единственная (из десяти) неполная серия работ знаменитого афроамериканского художника, поскольку в конце 50-х годов ее приобрел частный коллекционер без условия сохранения картин вместе и затем постепенно распродавал.

Благодаря хорошему уходу владельцев за картиной, она будет выставлена на ретроспективе Джейкоба Лоуренса в Метрополитене до 1 ноября, а далее вместе с выставкой отправится в другие музеи США.

10 декабря 2019 года картину австрийского художника-модерниста Густава Климта «Портрет женщины» украденную в 1997 году, завернутую в мешок, нашли садовники во время чистки плюща в пустоте простенка в той же галерее, где она хранилась до этого. Предполагается, что воры планировали вернуться за картиной, однако из-за шумихи в прессе, которая возникла после кражи, потерпели неудачу. В середине января 2020 года эксперты подтвердили ее подлинность.