В Италии обнаружили считавшуюся пропавшей работу Климта

Картина австрийского художника Густава Климта «Портрет женщины», которую на протяжении 22 лет считали пропавшей, была обнаружена в галерее современного искусства Риччи Одди в Пьяченце в Италии. Об этом сообщает La Repubblica 10 декабря.

Полотно до сих пор считалось украденным. Сообщается, что его нашли во время чистки плюща в пустоте простенка в мешке. Предполагается, что воры планировали вернуться за картиной, однако из-за шумихи в прессе, которая возникла после кражи, потерпели неудачу.

Сейчас полотно передано в полицию, начата проверка. Издание отмечает, что только после детальной экспертизы можно будет утверждать, что картина — подлинник.

Кражу полотна обнаружили утром 22 февраля 1997 года. Изначально внимание следователей привлекли хранители галереи, но из-за отсутствия доказательств дело было закрыто. В 2016 году расследование было возобновлено после того, как в раме были обнаружены следы ДНК одного из воров.

7 декабря в Германии обнаружили украденные 40 лет назад картины. Полотна были похищены из музея замка Фриденштайн в городе Гота в 1979 году. Произошедшее считается крупнейшей кражей предметов искусства в истории ГДР.