Не только яйца: в Кремле представили неизвестные шедевры Карла Фаберже

Серебряные шкатулки, миниатюры, оклады икон, столовые сервизы, обувь, головные уборы, кубки и табакерки, украшенные эмалью, рубинами, изумрудами, бриллиантами, жемчугом и самоцветами, а также вершина ювелирного мастерства — пасхальные дары императору, они же — яйца Фаберже. В музеях Московского Кремля открылась выставка русских ювелиров, на которой побывали «Известия».

Стеклянный порошок

Экспозицию «Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали» разместили в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца. Посетители увидят около 400 произведений из драгоценных металлов с эмалью — работы русских ювелирных фирм ХIХ–начала ХХ столетия, привезенных в Москву из 20 государственных и частных собраний России и Великобритании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Когда говорят о фирме Карла Фаберже, прежде всего имеют в виду те великолепные пасхальные подарки, которые делали императорской семье. И это, наверное, самые известные в мире произведения ювелирного искусства, — рассказала «Известиям» генеральный директор ММК Елена Гагарина. — Но фирма славилась не только этим. Фаберже выпускали еще великолепные серебряные и золотые изделия, украшенные эмалью. Для многих посетителей эмальерные работы ювелира станут открытием.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Эмаль — древнее искусство, существовавшее в Европе еще с античных времен. В сущности, это стекло с добавкой различных солей, которые дают цвет и фактуру. В произведениях Фаберже эмаль красивая, ровная, прозрачная. Она может накладываться на гравированный серебряный фон, как в пасхальных дарах, представленных в Успенской звоннице. Два яйца из десяти, хранящихся в Оружейной палате, выполнены в оригинальном русском стиле и стали доминантой экспозиции.

Золотой ключик

Пасхальное яйцо «Московский Кремль» сделано в виде стилизованного изображения Успенского собора и увенчано сверкающим золотым куполом. Тройные арочные окна в нем застеклены, а за ними видна часть интерьера, а еще в яйце скрыт музыкальный механизм. Запустив его, можно слушать «Херувимскую песнь». Другое украшение экспозиции — яйцо «Сибирский поезд», подарок Николая II императрице Александре Федоровне. Мастер Перхин приурочил его создание к постройке Транссибирской магистрали. Посередине яйцо имеет серебряный пояс, на котором выгравирована карта России. Обычно мастера фирмы Фаберже вкладывали в яйца сюрпризы. Внутри шедевра, представленного в Кремле, на бархатном ложементе, находилась миниатюрная модель поезда. Вагончики выполнены из золота, с окошками из горного хрусталя. На каждом выгравированы надписи: «Вагон первого класса», «Вагон второго класса», «Купе для дам» и «Купе для курящих». Сам паровоз сделан из платины, его фары — из бриллиантов, а фонарь — из рубина. Кроме того, он снабжен крошечным механизмом и золотым ключиком. Если завести, проедет несколько метров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Яйцо «Сибирский поезд»

На выставке есть и работы известного столичного ювелира Федора Ивановича Рюкерта. У него была мастерская на Таганке, производившая удивительные вещи, украшенные живописными миниатюрами, окруженными эмалью по скани. Карл Фаберже, друг, соратник и многолетний партнер Рюкерта, заказывал ему такие изделия и продавал их в своих магазинах. На тот момент оба владели высочайшей ювелирной техникой: могли в серебре воспроизвести деревья, фрукты, овощи, цветы и даже бархат. А ковши с клеймом Фаберже, братины, чаши из серебра, покрытые матовой эмалью и шитые жемчугом, не имеют аналогов в мире.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Еще один секрет русских ювелиров — абсолютно прозрачные витражные эмали. Они держатся между тончайшими серебряными перегородками, причем стеклянные порошки мастера накладывали на сквозные ажурные основы и начиная с краев постепенно затягивали пространство — подобные корпусные произведения тоже создавали только в России. Здесь же представлены золоченые оклады икон. Лик Богоматери Казанской из собрания Оружейной палаты украшен самоцветами и драгоценными камнями и эмалями по скани. Дополняют экспозицию уникальные лампады.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Впервые после реставрации можно увидеть парные лампады, выполненные Юлиусом Раппопортом в мастерских Фаберже, — рассказала «Известиям» куратор выставки Татьяна Мунтян. — Они были приобретены для апартаментов Александры Федоровны в Александровском дворце в Царском Селе. Лампады украшены прозрачными васильками на густом изумрудном фоне с вкраплениями красной эмали. Эти произведения, демонстрирующие уникальную ювелирную технику, не мемориальные предметы: они сделаны для повседневного пользования.

Третьяковка в помощь

Живопись великих русских художников служила ювелирам источником вдохновения. В экспозиции можно увидеть картины из собрания Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Муромского историко-художественного музея. Рядом, в витринах, эти полотна представлены уже в миниатюрах. Ими украшали ларцы, чаши, шкатулки, табакерки. Самыми популярными у покупателей были мини-произведения Виктора Васнецова «Витязь на распутье» и «Иван-царевич на Сером волке», также «Портрет княгини Юсуповой» Константина Маковского.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Выставка должна была открыться еще в середине апреля и могла бы стать еще более представительной. Но тогда в планы музея вмешался коронавирус.

— От части зарубежных участников мы были вынуждены отказаться, — рассказала «Известиям» директор департамента международной и выставочной деятельности Екатерина Караваева. — Поскольку не было возможности привести экспонаты, пришлось экспозицию делать заново.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Там не менее экспонаты зарубежных музеев в Кремле представлены. Так, из лондонского Музея Виктории прибыли многофигурный кубок работы Рюкерта и эскиз чайника, выполненный ювелиром. Само же изделие или не сохранилось, или его местонахождение специалистам неизвестно.

Выставка открыта до 10 января 2021 года. Посещение организовано по сеансам, билеты можно приобрести только онлайн.